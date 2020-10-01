Fatih'te 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

FATİH'te 6 ayrı iş yerinden ve bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerine girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2 Temmuz tarihinden bu yana 6 ayrı iş yeri ve bir evden hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon yaparak 4 şüpheliyi yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ahmet O. (26), 64, Danyal Ç. (31) 35, Usman G. (21) 8, Nurullah I.'nın (21) 21 suç kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin girdikleri 6 ayrı iş yerlerinden çelik kasa açarak ve bir evden toplamda 400 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çok sayıda suçtan kayıtları olan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin bir iş yerine girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.