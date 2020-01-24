Fatih'te 6 katlı binanın 4. katında yangın (1) - Son Dakika

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Fatih'te 6 katlı binanın 4. katında yangın (1)
6 saat önce
Ali ABLAY/ FATİH'te 6 katlı binanın 4. katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
Ali ABLAY/ FATİH'te 6 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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