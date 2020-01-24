FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN (1) - Son Dakika

FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN (1)

6 saat önce

Ali ABLAY FATİH'te 6 katlı binanın 4. katında yangın çıktı.

FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN (1), System.String[]

Ali ABLAY FATİH'te 6 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Ekiplerin müdahalesi


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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