FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN (1) - Son Dakika

Ali ABLAY FATİH'te 6 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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-Olay yeri

-Ekiplerin müdahalesi