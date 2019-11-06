FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
6 saat önce
FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:40 Kaynak: DHA
FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.
Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 18.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan çatı
-Ekiplerin müdahalesi
- İstanbul
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