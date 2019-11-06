Son Dakika Haberleri: FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
Son Dakika Güncel FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

6 saat önce

FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1), System.String[]
FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 18.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan çatı

-Ekiplerin müdahalesi


- İstanbul
İskender, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:40 Kaynak: DHA
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