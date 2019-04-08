Fatih'te 6 Katlı Binanın Dış Cephesi Alev Alev Böyle Yandı
28 dakika önce
Fatih'te 6 katlı binanın dış cephesi alev alev böyle yandı Bacada başlayan yangın dış cepheyi sardı Restoran bacasında başlayan yangın 6 katlı binanın dış cephesine zarar verdiİSTANBUL - Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında başlayan yangın...
Fatih'te 6 katlı binanın dış cephesi alev alev böyle yandı
Bacada başlayan yangın dış cepheyi sardı
Restoran bacasında başlayan yangın 6 katlı binanın dış cephesine zarar verdi
İSTANBUL - Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında başlayan yangın dış cepheye sıçradı. Klima dış ünitelerinin de patladığı yangında dış cephede maddi hasar meydana geldi.
Vatan Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında hizmet veren bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacanın bulunduğu dış cepheyi de saran alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yanan bacaya yakın olan klima dış üniteleri de yangın sırasında patladı. Binanın dış cephesinin 6 katını da saran yangında kopan parçalar aşağıya düşerek tehlikeye neden oldu. Bina yakınına park edilen araçlar zarar görmemesi için oldukları yerden çekildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı