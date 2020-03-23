Fatih'te 62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu - Son Dakika
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Fatih'te 62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu

6 saat önce

Fatih, Yenikapı açıklarında 62 yaşındaki balıkçı, teknesinin bağlı olduğu iskelede denizde ölü bulundu.

Fatih'te 62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu, System.String[]
Fatih, Yenikapı açıklarında 62 yaşındaki balıkçı, teknesinin bağlı olduğu iskelede denizde ölü bulundu. Polis, balıkçının ölüm nedeni hakkında soruşturma başlattı.

Yenikapı açıklarında teknelerine gelen balıkçılar, denizde hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Denizdeki kişi, polis tarafından karaya çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenin 62 yaşındaki Emin Sever'e ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

"40 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYOR"Emin Sever'in arkadaşı Ahmet Yavuz "Bizim arkadaşlarla beraber bulduk. Tanıyoruz bizim balıkçı arkadaşımız. Kendisi teknede yaşıyordu. Normalde evi de var ama eşinden ayrıldığı için teknede yaşıyordu. Akşam saat 24.00'a kadar buradaydık zaten balıkçı olarak. Sonra herkes evlerine ayrıldı o da teknesine geçti. Arkadaşlarla burada çay içerken arkadaşımızın biri gördü. 40 yıldan fazladır balıkçılık yapıyor. Eski balıkçılardandı." dedi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:30 Kaynak: DHA

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