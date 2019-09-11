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Fatih'te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar kamerada

1 saat önce

Fatih'te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar kamerada Şahısların pencere korkuluğuna tırmanarak eve girme anı kameradaİSTANBUL - Fatih'te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Fatih'te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Şahısların pencere korkuluğuna tırmanarak eve girme anı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızların bir eve pencere korkuluklarından tırmanarak girme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih ve çevresinde artan hırsızlık olayları ile ilgili harekete geçen polis ekipleri, 26 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında girdikleri 7 ayrı evde hırsızlık yapan Şükrü T.ve Salim M.adlı 2 şüpheli ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şükrü T. ve Salim M.'nin kimliğini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos tarihinde her iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şükrü T. serbest bırakılırken, Salim M. adlı kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin evlere pencere korkuluklara tırmanarak girdikleri anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te 7 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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