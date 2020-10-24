Fatih'te 7'nci sokak basketbol turnuvası başladı - Son Dakika

Fatih'te 7'nci sokak basketbol turnuvası başladı

İSTANBUL - Fatih'te bu yıl 7'ncisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. İki gün sürecek turnuvada 120 takım kıran kırana yarışacak.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında takım oyuncularının önce ateşi ölçüldü, ardından elleri dezenfekte edildikten sonra saha haya alındı. Fındıkzade Yaşam Merkezi'nde 2 gün sürecek turnuva, büyükler, gençler, yıldızlar ve küçükler olmak üzere dört farklı kategoriden oluşuyor. Büyükler kategorisinde birinci takıma 3 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye 2 bin TL ödül verilecek. Gençler kategorisinde birinci takım 2 bin TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü ise bin TL, yıldızlar kategorisinde birinci olan takım bin 500 TL, ikinci bin TL, üçüncü ise 750 TL ile ödüllendirilecek. Küçükler kategorisinde ise takımlara ayakkabı, çanta ve basketbol topu hediye edilecek.