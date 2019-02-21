Son Dakika Haberleri: Fatih'te 7 Katlı Otelde Yangın Paniği

Fatih'te 7 Katlı Otelde Yangın Paniği

1 saat önce

Fatih'te 7 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı.

Fatih'te 7 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Olay, saat 20.30 sularında Fatih Millet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 7 katlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında panik yaşayan bazı otel müşterileri kendilerini sokağa attı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Fatih, Güncel
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