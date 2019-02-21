Fatih'te 7 Katlı Otelde Yangın Paniği
1 saat önce
Fatih'te 7 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı.
Fatih
'te 7 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Olay, saat 20.30 sularında Fatih Millet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 7 katlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Polis
ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında panik yaşayan bazı otel müşterileri kendilerini sokağa attı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı
Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi