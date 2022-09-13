FATİH'TE 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI DÜKKAN DEVRİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI DÜKKAN DEVRİ KAVGASI KAMERADA

13.09.2022 10:59

FATİH'te, iddiaya göre bir iş yerinin devrinden kaynaklı nedenlerle aralarında husumet bulunan taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

FATİH'te, iddiaya göre bir iş yerinin devrinden kaynaklı nedenlerle aralarında husumet bulunan taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralanırken, tarafların birbirine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 01.20'de Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı içerisinde iş yeri olan Mehmet Aktaş, devredilecek bir dükkanı daha satın almak istedi. Ancak Aktaş'ın almak istediği dükkanı önceden tanıdığı ve aile dostu oldukları Tacettin Gören satın aldı. Aktaş ve Gören arasında bu sebepten husumet başladı. Aktaş ve Gören arasındaki husumet devam ederken taraflar perşembe günü yeniden tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, yanlarına yakınlarını da alarak iş yerlerine geldi. İki grup burada yeniden tartışmaya başladı. Tartışma bu sefer silahlı, sopalı kavgaya dönüştü.

KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirine kurşun yağdırıp sopalarla saldırırken, o esnada çarşıda alışveriş yapanlar büyük panik yaşadı. Olayda, Mehmet Tektaş, Mehmet Avcı, Emrah Şaşmaz, Mehmet Ali Duru, Hayrettin Eniyi, Tacettin Gören ile o sırada yoldan geçen Aymen Ahmet Saeed Al Nidawi vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken polis, olaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen Abdullah Kurtoğlu, Abdulmuttalip Gmren ve Tevfik Gören isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2'si ruhsatlı 3 adet tabanca ile 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 grubun birbirine saldırdığı, bir kişinin belinden sopa çıkardığı ve silahla yaralanan 2 kişinin yere yığıldığı anlar ile çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

YORUMLAR
500
Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda 'dükkan' çatışması! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi yaralandı Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda 'dükkan' çatışması! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Fatih'te 7 kişinin yaralandığı dükkan devri kavgası kamerada Son dakika haberleri... Fatih'te 7 kişinin yaralandığı dükkan devri kavgası kamerada
Kaynak: DHA

Mehmet Aktaş, Eminönü, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI DÜKKAN DEVRİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: FATİH'TE 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI DÜKKAN DEVRİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement