Fatih'te 7 milyon 500 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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Fatih'te 7 milyon 500 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi

04.03.2022 10:42
Fatih'te 7 milyon 500 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi

FATİH'te düzenlenen operasyonda 13 bin 402 sahte parfüm ele geçirildi.

FATİH'te düzenlenen operasyonda 13 bin 402 sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih'te sahte parfüm imalatı ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri depoya baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, 13 bin 402 sahte parfüm ele geçirildi. Sahte parfümler İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyonda elen geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.


Fatih'te 7 milyon 500 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi
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İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te 7 milyon 500 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 7 milyon 500 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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