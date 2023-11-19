 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı

Fatih'te yaşanan olayda, 7 yaşındaki Servet Nabıev'in ölümünden önce ablası tarafından darp edildiği belirlendi. Abla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından evde yaşayan diğer çocuklar ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Fatih\'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
19.11.2023 12:57

Fatih'te 7 yaşındaki Servet Nabıev'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ölümünden önce çocuğu darp ettiği belirlenen 19 yaşındaki abla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Büyük Saray Meydanı Caddesi'nde geçtiğimiz Cuma akşamı 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Servet Nabıev'in annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Minik çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası Mehribonu Nabıev ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı öğrenildi. Bir süre sonra hareketsiz halde yatan çocuğun durumundan şüphelenen anne Nilufar ve abla Mehribonu, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minik çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, anne Nilufar ve abla Mehribonu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Özbekistan, Saray, Fatih, Aile İçi Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu
13:02 Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimi Aştı; Araçların Zincirsiz Çıkışına İzin Verilmiyor
12:55 Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var
12:57 Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
12:43 Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı
12:31 Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü
11:49 Fena yüklendiler! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi
11:19 Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar
11:13 Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı
10:55 İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 14:16:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement