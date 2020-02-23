Fatih'te 9 araç kundaklandı, mahalle panik içinde sokağa döküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te 9 araç kundaklandı, mahalle panik içinde sokağa döküldü - Son Dakika

Fatih'te 9 araç kundaklandı, mahalle panik içinde sokağa döküldü

7 saat önce

İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz maskeli 4 olduğu ileri sürülen şahıs, park halindeki 9 aracı kundakladı.

İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz maskeli 4 olduğu ileri sürülen şahıs, park halindeki 9 aracı kundakladı. Yanan araçlarda patlama meydana gelirken, vatandaşlar panik içinde sokağa kendini zor attı.

Olay, saat 03.15 sularında Fatih Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halindeki 9 aracı kundakladı. Araçların yanmaya başlamasıyla şüpheli şahıslar, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada sokaktan araç geçen iki kişi, vatandaşları uyandırıp ardından kaçan şüphelileri araçla kovalamaya başladı. Ancak maskeli şüpheliler sokak aralarından kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve 9 ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR ÇOCUKLARIYLA PANİK İÇİNDE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, üzerine yanıcı madde atılan araçlar, bir anda alev topuna dönerek patlarıdığı görüldü. Alevlerin boyu yandaki binaların ikinci katına kadar çıkarken, panikleyen vatandaşlar korku içinde çocuklarıyla beraber sokağa döküldü. Camdan çıkan vatandaşlar, polislerin uyarısıyla içeri girdi. Panik anları kameralara yansıdı.

AZ DAHA ÖLÜYORDU

Bu sırada park halindeki aracının yanmaya başladığını gören bir vatandaş, otomobilin içine girdi. Alevlere ve patlamalara aldırış etmeyen vatandaş, polisin uyarısıyla çıkarıldı. Polisin uyarısıyla vatandaş ölümden döndü.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek itfaiye ekipleri ile birlikte inceleme yaptı.

İncelemenin ardından polisin, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Fatih'te 9 araç kundaklandı, mahalle panik içinde sokağa döküldü

İstanbul, Fatih, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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