Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada - Son Dakika

Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada

6 saat önce

Fatih'te gece park halindeki 9 araç kimliği belirsiz maskeli kişilerce kundaklandı.

Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada, System.String[]

Fatih'te gece park halindeki 9 araç kimliği belirsiz maskeli kişilerce kundaklandı.


Olay, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde saat 03.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen maskeli şahıslar cadde üzerinde park halindeki 9 aracı kundakladı. Araçların yanmaya başlamasıyla şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada sokaktan araçla geçen iki kişi, vatandaşları uyandırıp ardından kaçan şüphelileri araçla kovalamaya başladı. Ancak maskeli şüpheliler sokak aralarında izlerini kaybetti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçları söndürdü ancak 9 araç kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen araçlarda zaman zaman patlamalar yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.


Yaşadığı korku dolu anları anlatan İbrahim Karaosman, "Biz bir gürültüyle kalktık. Araçların hepsinde az az ateş vardı. Ben hortum taktım ama tesir etmedi. Bir şey döküp yaktılar. İtfaiyeye komşular haber verdi. Biz arabaların peşine düştük. Alevler yükseldi, biz korktuk doğalgaz patlayacak, evler yanacak diye. Dış cepheler montalama. Halk sokağa indi, itfaiye de geldi" dedi.


"Çok büyük bir tehlike atlattık"


Yanan araçları görünce şok geçirdiklerini ifade eden başka bir vatandaş, "03.30, 04.00 gibiydi baktık benzini dökmüşler arabalar alev almış. Yanan arabaların içinde bizim araba da var. Camlara kadar yükseldi, korktuk. Çok büyük bir tehlike atlattık. Aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Neden olacağını bilmiyoruz. Şok geçirdik sadece. Yakmışlar, kaçıp gitmişler. Kaç kişi olduklarını göremedik. sadece arabaların yandığını gördük" diye konuştu.


9 aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL

Fatih, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu
Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]