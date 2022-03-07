Fatih'te 90 göçmen yakalandı - Son Dakika

FATİH'te düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 90 göçmen yakalandı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 15 mermi ve 27 uyku tulumu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 26 evde göçmenlerin kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 5 Mart Cumartesi günü Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 çocuğun da aralarında olduğu 20 Pakistan, 11 Afganistan, 21 Suriye, 12 Mısır, 22 Bangladeş, 1 Cezayir, 1 Togo, 1 Burkina Faso ve 1 Özbekistan uyruklu 90 göçmen gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 27 uyku tulumu, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ele geçirildi. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.