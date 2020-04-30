Fatih'te açık lokalde bulunan 12 kişiye 3 bin 180'er lira ceza - Son Dakika

FATİH'te polisin koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı denetimlerde, kapalı olması gereken bir lokalde bulundukları gerekçesiyle işyeri sorumlusunun da aralarında bulunduğu 12 kişiye 3 bin 180'er TL idari para cezası uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Fatih, Aksaray Mahallesi, Sorguççu Sokak üzerinde yapılan denetimde dün saat 22.00 sıralarında işyerinin açık olduğu ve içeride bazı vatandaşların bulunduğu belirlendi. Aralarında işyeri sorumlusunun bulunduğu 12 kişi hakkında TCK'nin 195. maddesine muhalefet ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er TL idari para cezası uygulandı. İşyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.