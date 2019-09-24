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Fatih'te adliyeye sevk edilen suç örgütü üyelerinden 14'ü tutuklandı

47 dakika önce

Fatih'te adliyeye sevk edilen suç örgütü üyelerinden 14'ü tutuklandı Suç örgütüne yardım eden 3 polis tutuklanırken, 2 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL - Fatih'te çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen ve aralarında...

Fatih'te adliyeye sevk edilen suç örgütü üyelerinden 14'ü tutuklandı

Suç örgütüne yardım eden 3 polis tutuklanırken, 2 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Fatih'te çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen ve aralarında 3 polisinde bulunduğu çete üyesi 14 şüpheli tutuklanırken, ikisi polis 8 şüpheli ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te bulunan bazı gece kulüplerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, baskınlarda uyuşturucu, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan organize bir çeteyi çökertmiş, polis uygulamalarını ve operasyonları bu çeteye önceden haber veren polislerin de olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden aralarında E.Ç., R.U. ve A.M.G isimli polislerinde bulunduğu R.K., İ.K., M.A., Ş.S., A.A., A.Y., C.Ç., E.A.,G.A., S.İ., A.A. isimli 14 şüpheli tutuklanırken, aralarında M.S.Ç. ve H.S. isimli polislerinde bulunduğu E.M., Ö.K., C.Ç., F.B., S.C., N.T. isimli 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih'te adliyeye sevk edilen suç örgütü üyelerinden 14'ü tutuklandı

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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