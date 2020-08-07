Fatih'te Afganlar, kendi yurttaşlarını silah zoruyla bağlayıp gasp etti - Son Dakika

Fatih'te Afganlar, kendi yurttaşlarını silah zoruyla bağlayıp gasp etti

Fatih'te Afganlar, kendileri gibi Afganistanlı 10 kişiyi silah zoruyla bağlayıp gasp etti

İSTANBUL - Fatih'te Afganistan uyruklu 5 kişi, kendileri gibi Afgan olan 10 kişiyi silah zoruyla bağlayıp gasp etti. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, 3 Ağustos günü saat 22.15 sıralarında Fatih Muhsine Hatun Mahallesi Kantarcı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binaya giren yüzleri maskeli 5 şahıs, binanın ikinci katında yaşayan Afganistan uyruklu 10 kişiyi silah ve bıçakla tehdit edip bağlayarak gasp etti. Şüpheliler, bağladıkları kişilerin 10 adet cep telefonu, 500 Dolar ve bin 700 TL'sini alarak oradan ayrıldı. Şüphelilerin evden ayrılmalarının ardından, elleri ve kolları bağlanan kişiler iplerden kurtularak polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kameralar incelendi, eşkaller belirlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Çalışmalarla, şüphelilerin olaydan 15 dakika önce bir taksiyle olay yerine yakın bir yerde indikleri belirlendi. Bunun üzerine taksi şoförüne ulaşan ekipler, şoförün şüphelileri aldığı yeri öğrendi.

Afganlıları gasp eden kişiler yine Afganlar çıktı

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Esenler'de tamamında Afganistan uyruklu şahısların yaşadığı belirlenen iki adrese 5 Ağustos günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen kişilerden 3'ü yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen Atavullah A., Samih V., Asıkullah A. isimli şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 Afganistan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.