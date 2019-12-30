Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te ahşap bina alev alev yandı

6 saat önce

Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ahşap bina tamamen yanarken itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük uğraş verdi.

Yangın saat 23.30 sularında Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden başlayan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Yangının diğer binalara sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te ahşap bina alev alev yandı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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