Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te iki katlı tarihi ahşap bina bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde Fatih Küçük Pazar Mahallesi Hacı Kadın Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tarihi ahşap binada dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, paniğe kapılan vatandaşlar durumu gören mahalle sakinleri hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere teslim olan binaya müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılmaz hale geldi.



Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL