Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te ahşap bina alev alev yandı

6 saat önce

Fatih'te iki katlı tarihi ahşap bina bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Fatih'te ahşap bina alev alev yandı, System.String[]

Fatih'te iki katlı tarihi ahşap bina bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, akşam saatlerinde Fatih Küçük Pazar Mahallesi Hacı Kadın Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tarihi ahşap binada dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, paniğe kapılan vatandaşlar durumu gören mahalle sakinleri hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere teslim olan binaya müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılmaz hale geldi.


Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi
Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 05:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]