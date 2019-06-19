FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN (1)
12 dakika önce
Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHACerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA
Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Yangından görüntüler
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim
Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi
İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?
Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor