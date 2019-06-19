Son Dakika Haberleri: FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN (1)
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FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN (1)

12 dakika önce

Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHACerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN (1), System.String[]

Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA
Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
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