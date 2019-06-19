Fatih'te ahşap binada yangın (1)
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FATİH'te Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
FATİH'te Cerrahpaşa
Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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