Son Dakika Haberleri: Fatih'te ahşap binada yangın (1)
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Fatih'te ahşap binada yangın (1)

11 dakika önce

FATİH'te Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fatih'te ahşap binada yangın (1), System.String[]
FATİH'te Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
itfaiye, cerrahpaşa, yangın, Güncel
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