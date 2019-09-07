Fatih'te ahşap binada yangın

İSTANBUL - Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.