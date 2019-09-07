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Fatih'te ahşap binada yangın

38 dakika önce

Fatih'te ahşap binada yangınİSTANBUL - Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı.

Fatih'te ahşap binada yangın

İSTANBUL - Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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