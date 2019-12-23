FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN - Son Dakika

FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN

6 saat önce

Fatih'te 3 katlı ahşap bir binanın birinci katında yangın çıktı.

FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN, System.String[]

Fatih'te 3 katlı ahşap bir binanın birinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın ön cephesinin bir kısmında çökme meydana geldi.

Yangın, 13.30 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu Sokak'ta 3 katlı ahşap bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin binaya müdahale ettiği sırada binanın ön cephesinin bir kısmında çökme meydana geldi.

Yangın itfaiyenin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

"DİĞER BİNALARA SIÇRADI İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ"

Yangın sırasında sokakta bulunan Alihan Güryağcı "Yoldan geçerken binadan alevler ve dumanlar çıkıyordu. Çevredekiler yangına bakıyordu. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye gelen kadar yangın diğer binalara da sıçradı. İtfaiye müdahale etti." dedi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Alevlerin görüntüsü

-Binadan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşla röp

-Binanın çöken kısmından görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Fatih Hoca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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