Fatih'te ahşap binada yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te ahşap binada yangın - Son Dakika

Fatih'te ahşap binada yangın

7 saat önce

FATİH'te 3 katlı ahşap bir binanın birinci katında yangın çıktı.

Fatih'te ahşap binada yangın, System.String[]
FATİH'te  3 katlı ahşap bir binanın birinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın ön cephesinin bir kısmında çökme meydana geldi.

Yangın, 13.30 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu Sokak'ta 3 katlı ahşap bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin binaya müdahale ettiği sırada binanın ön cephesinin bir kısmında çökme meydana geldi.

Yangın itfaiyenin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

"DİĞER BİNALARA SIÇRADI İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ"

Yangın sırasında sokakta bulunan Alihan Güryağcı "Yoldan geçerken binadan alevler ve dumanlar çıkıyordu. Çevredekiler yangına bakıyordu. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye gelen kadar yangın diğer binalara da sıçradı. İtfaiye müdahale etti." dedi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.


- İstanbul
Fatih Hoca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -...
Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
22:30 Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Gaziantep'te 'suriye platformu' kuruldu - Son Dakika
22:29 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
22:26 FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te ahşap binada yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]