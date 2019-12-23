Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika

Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

7 saat önce

Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı., System.String[]

Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -...
Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum

Son Dakika Haberleri
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı - Son Dakika Haber
20:50 Fransa, Mali'de ilk kez silahlı drone kullandı: 7 cihatçı militan öldürüldü - Son Dakika Haber
20:46 Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
20:41 Müşterisine getirdiği masa sonu oldu - Son Dakika Haber
20:34 İletişim Başkanı Altun: "Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı" - Son Dakika Haber
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum - Son Dakika Haber
20:28 Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]