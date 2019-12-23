Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika

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Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
7 saat önce
Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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