Fatih'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'taki metruk ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatı kısmında hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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