Fatih'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çatı kısmında hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'taki metruk ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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