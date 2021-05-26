Fatih'te akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika

Fatih'te sahte arama emriyle bir kuyumcu dükkanını basan biri polis memuru 5 şüpheli, dehşet saçtı. İş yeri çalışanını bacağından yaralayan zanlılar, olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, 19 Mayıs günü saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş hanında gerçekleşti. İddiaya göre, polis memuru A.D. ve beraberindeki 4 şüpheli iş hanında bulunan bir kuyumcu dükkanını bastı. Sahte arama kararıyla iş yerinde arama yapmak isteyen polis yelekli şüphelilerle, durumu fark eden iş yeri çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Ş.K., yanında bulunan silahı ateşleyerek iş yeri çalışanı İbrahim İ.'yi bacağından yaraladı.

İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D.'yi gözaltına aldı. İş yerinden kaçmayı başaran Ş.K. ise bir sokak ilerideki otoparka gizlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Ş.K. da saklandığı otoparkta yakalandı. Olayla ilgisi olduğu öğrenilen diğer 3 şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Hırsızların kaçma anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlılar iş hanından koşarak uzaklaşan, çalışanlar ise şüphelileri kovaladığı görülüyor. - İSTANBUL