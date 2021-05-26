Fatih'te akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika

Fatih'te akıllara durgunluk veren olay

26.05.2021 15:20
Fatih'te akıllara durgunluk veren olay, System.String[]

Fatih'te sahte arama emriyle bir kuyumcu dükkanını basan biri polis memuru 5 şüpheli, dehşet saçtı.

Fatih'te sahte arama emriyle bir kuyumcu dükkanını basan biri polis memuru 5 şüpheli, dehşet saçtı. İş yeri çalışanını bacağından yaralayan zanlılar, olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, 19 Mayıs günü saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş hanında gerçekleşti. İddiaya göre, polis memuru A.D. ve beraberindeki 4 şüpheli iş hanında bulunan bir kuyumcu dükkanını bastı. Sahte arama kararıyla iş yerinde arama yapmak isteyen polis yelekli şüphelilerle, durumu fark eden iş yeri çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Ş.K., yanında bulunan silahı ateşleyerek iş yeri çalışanı İbrahim İ.'yi bacağından yaraladı.

İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D.'yi gözaltına aldı. İş yerinden kaçmayı başaran Ş.K. ise bir sokak ilerideki otoparka gizlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Ş.K. da saklandığı otoparkta yakalandı. Olayla ilgisi olduğu öğrenilen diğer 3 şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Hırsızların kaçma anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlılar iş hanından koşarak uzaklaşan, çalışanlar ise şüphelileri kovaladığı görülüyor. - İSTANBUL

Fatih'te akıllara durgunluk veren olay
Fatih'te akıllara durgunluk veren olay

Polis Memuru, Kuyumcu, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı "Bay Meral" ifadesi sosyal medyada gündem oldu İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu iddia etti! Gerçeği kamera görüntüleri ortaya çıkardı Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu iddia etti! Gerçeği kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi         
15:19
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:00
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!         
14:34
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Myanmar ordusu korku salmaya devam ediyor! Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar Myanmar ordusu korku salmaya devam ediyor! Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar         
12:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti         
11:16
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 15:33:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement