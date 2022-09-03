Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 ölü

FATİH'te akşam saatlerinde yabancı uyruklu 2 kişi, bir spor salonunda egzersiz yapan yabancı uyruklu bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yabancı uyruklu kişi hayatını kaybederken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Devriye gezen Mahalle bekçileri duydukları silah sesleri sonrası kaçan 2 kişiyi takip sonucu kıskıvrak yakaladı.

Olay Fatih, Seyyid Ömer Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Sokakta ki bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Alakbarov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de silahlı saldırıya uğrayan Alakbarov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

MAHALLE BEKÇİLERİ KAÇAN ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheli görünce 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Bir süre şüphelileri takibe alan mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bekçilerin yaptığı incelemede, Rusya uyruklu L. G. ve Azerbaycan uyruklu Z. A. olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 2 adet silah olduğu tespit edildi. Bekçiler gözaltına aldıkları şüphelileri sorgulamak üzere Şehremini Polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı spor salonunda detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alakbarov'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"ÖLEN KİŞİ YABANCI UYRUKLU ÜYE OLAN BİRİSİYDİ"

Spor salonu çalışanı, "Saat 22.00 sıralarında olmuş olay, bilenleri de götürdüler zaten. Bizim elemanlar varmış zaten 22.00'de kapatıyoruz salonu. Kimse kalmamış içeride herkes çıkmış. Gelenler 2 kişiymiş, ölen kişi yabancı uyruklu üye olan birisiydi" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.