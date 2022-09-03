Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 ölü

03.09.2022 03:56
Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 ölü

FATİH'te akşam saatlerinde yabancı uyruklu 2 kişi, bir spor salonunda egzersiz yapan yabancı uyruklu bir kişiye silahla ateş açtı.

FATİH'te akşam saatlerinde yabancı uyruklu 2 kişi, bir spor salonunda egzersiz yapan yabancı uyruklu bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yabancı uyruklu kişi hayatını kaybederken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Devriye gezen Mahalle bekçileri duydukları silah sesleri sonrası kaçan 2 kişiyi takip sonucu kıskıvrak yakaladı.

Olay Fatih, Seyyid Ömer Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Sokakta ki bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Alakbarov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de silahlı saldırıya uğrayan Alakbarov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

MAHALLE BEKÇİLERİ KAÇAN ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheli görünce 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Bir süre şüphelileri takibe alan mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bekçilerin yaptığı incelemede, Rusya uyruklu L. G. ve Azerbaycan uyruklu Z. A. olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 2 adet silah olduğu tespit edildi. Bekçiler gözaltına aldıkları şüphelileri sorgulamak üzere Şehremini Polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı spor salonunda detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alakbarov'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"ÖLEN KİŞİ YABANCI UYRUKLU ÜYE OLAN BİRİSİYDİ"

Spor salonu çalışanı, "Saat 22.00 sıralarında olmuş olay, bilenleri de götürdüler zaten. Bizim elemanlar varmış zaten 22.00'de kapatıyoruz salonu. Kimse kalmamış içeride herkes çıkmış. Gelenler 2 kişiymiş, ölen kişi yabancı uyruklu üye olan birisiydi" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Fatih'te spor salonunda silahla vurulan kişi öldü Fatih'te spor salonunda silahla vurulan kişi öldü Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü
Kaynak: DHA

Fatih, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:32 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 03:56:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te spor salonunda silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement