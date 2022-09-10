Fatih'te alacak verecek kavgası

FATİH'te iki grup arasında alacak, verecek meselesinden dolayı yaşanan kavgayı polis ayırmakta güçlük çekti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Gedikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gelen kişi ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iş yeri sahibi yakınlarına haber vereceğini söyledi. Tartıştığı kişi de dışarı çıkarak, yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen her iki tarafın yakınları yumruk ve tekmelerle bir birlerine saldırdılar. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekerken, kavga anları amatör kameraya yansıdı.