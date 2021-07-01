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Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü - Son Dakika

Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü

01.07.2021 18:00

Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü İstanbul Fatih'te Suriye uyruklu kişi camdan sahte para dolu çantayı attıktan sonra alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü.

Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Suriye uyruklu kişi camdan sahte para dolu çantayı attıktan sonra alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerin tarafından kurtarılan Suriye uyruklu Z.A. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Millet Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş hanında alacaklılarıyla tartışan Suriye uyruklu Z.A., sahte para dolu çantayı camdan aşağı attı. Sokağa düşen çanta bir arabaya çarparak camını kırdı. Alacaklılar çanta dolu parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Paranın sahte olduğunu anlayan alacaklılar bir süre sonra iş hanına geri döndü. Suriye uyruklu Z.A. ofisini kapatarak yangın merdiveninden kaçmak istedi. Kaçma girişiminde başarılı olamayan Z.A. apartman boşluğuna düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yaralı Z.A.'yı düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan cadde esnafı, "Biz burada hanın güvenliğiyle oturuyorduk. Yukarıdan çanta düştü. 'Abi ses nedir?' dedim. Ses motordan çıktı sandık. 2 kişi geldi. Çantayı alıp gittiler. Sonra paranın sahte olduğunu öğrendiler. Geri geldiler. Yukarı çıkıp kavga çıkarmaya çalıştılar. Biz de polise haber verdik. Yukarıda sahte para olayı var. 60 bin dolar vermişler. Onlar da parayı camdan aşağı atıp 'kaybolun, gidin' demişler. Parayı alıp gittiler. Sahte olduğunu öğrenip geri geldiler. Adamın yanına gitmeye çalıştılar. Orada yoktu" dedi.

Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü
Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü
Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü
Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü

İstanbul, İtfaiye, Suriye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü - Son Dakika


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