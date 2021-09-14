Fatih'te alevlerin arasında kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

İstanbul Fatih'te demans hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Oğluyla beraber yaşayan Tülay Yıldırım'ın evinde çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına bulunan Yıldırım, bir anda alevlerin arasında kaldı. Dumanları gören apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Demans hastası yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

"KADIN KAPKARA OLMUŞTU"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kadın, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Teyze demans hastası. Aklı gidip geliyor. Onun evinde oluyor. Sigara mı içiyordu, ocaktan mı yandı bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler. Yanmış, kapkaraydı kadın" dedi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever/İHA)