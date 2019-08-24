Son Dakika Haberleri: Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı

54 dakika önce

Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı Tramvay seferleri yaklaşık 1 saat aksadıİSTANBUL - Fatih'te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü orta refüje çıkarak kaza yaptı.

Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı

Tramvay seferleri yaklaşık 1 saat aksadı

İSTANBUL - Fatih'te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferleri aksarken servis minibüsü sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, Fındıkzade tramvay yolu Çapa istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 LGN 445 plakalı servis minibüsünün sürücüsü İbrahim K. aracıyla tramvay yoluna girdi. İbrahim K. kontrolündeki araç tramvay yolunda seyir halindeyken orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Tramvaydan inerek bir sonraki durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise geç kaldıklarını ifade ederek duruma isyan etti.

İhbar üzerine olay yerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, alkollü minibüs sürücüsünü işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından servis minibüsünün bulunduğu yerden çekilmesiyle seferler normale döndü.

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu Türkiye Emine Bulut cinayetini konuşurken eşini silahla vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:47:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]