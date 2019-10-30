Son Dakika Haberleri: Fatih'te ambulansın çalınma anı kamerada
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Fatih'te ambulansın çalınma anı kamerada

59 dakika önce

Fatih'te Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınarak Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulunan ambulansın, çalınmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'te Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınarak Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulunan ambulansın, çalınmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Ambulansı bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulmuş ve olaya dair Emre Çelik isimli şüpheli gözaltına alınmıştı. Ambulans yapılan parmak izi çalışmalarının ardından hastaneye teslim edilirken, şüphelinin ambulansı çaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin ambulansların bulunduğu bölgede gezdiği ve sonrasında ise ambulansı çalarak kayıplara karıştığı görülüyor.

(İHA)

Fatih'te ambulansın çalınma anı kamerada

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Göktürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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