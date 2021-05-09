Fatih'te Anneler Günü'ne özel 15 bin çiçek dağıtıldı - Son Dakika

Fatih'te Anneler Günü'ne özel bando ve klasik otomobillerden oluşan kortej, sokakları dolaşarak renkli görüntüler oluşturdu. Ekipler annelere 15 bin saksı çiçeği ve cep aynası hediye etti.

Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle Fatih Belediyesi, Annelere Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte bando ve klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde sokakları dolaşan ekipler, 15 bin saksı çiçeği ve cep aynasını annelere hediye ederek tur artı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte aileler, balkonlardan ve kapı önlerinden maskotların dans ve şarkılarına eşlik ederken, korona virüs tedbirleri kapsamında aile ve çocuklara maske, mesafe ve kapanma kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte bazı annelere hediyeleri sepetlerle, bazılarına da kapı önlerinde verildi.

Herkesin Anneler Günü'nü kutlayan Reyhan Işık, "Çok teşekkür ederim belediyemize, çiçekler dağıttı. Sesini duyup geldim ben de. Biraz yürüyüşe çıkmıştım, alışveriş de yapacaktım çok teşekkür ederim belediyemize. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Ben hem anne, hem de babayım. Çocuklarıma uzun ömürler. İnşallah sağlık ve mutlulukla daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Şu koronadan da kurtulalım" dedi.

"Rahmetli olan tüm annelerin de mekanları cennet olsun"

Etkinliği çok beğendiğini söyleyen Serpil Kaş, "Harika söyleyecek hiçbir şey yok. Annelik en güzel duygu. Rahmetli olan tüm annelerin de mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Mutluluktan gözleri dolan Fikret Uyrukçuoğlu, "Çok güzel ve anlamlı oldu. Duygulandırdılar bizi sağ olsunlar. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Her şeye rağmen yine de mutluyuz. İçimize bir coşku geldi teşekkür ederiz. Gözlerim doldu çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

Annesine çiçek alan Abdulsamet Esen, "Anneme çiçekleri götüreceğim, hediyeleri de vereceğim. Bu arabalarda beni çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. Annem babam da çok mutlu oldular" diye konuştu. - İSTANBUL