FATİH'TE ANNESİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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FATİH'TE ANNESİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

06.07.2022 23:41
FATİH'TE ANNESİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

FATİH'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. (55) annesi N.Ö.'nün (81) boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü.

FATİH'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. (55) annesi N.Ö.'nün (81) boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE ANNESİNİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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