Fatih'te antikacıda 100 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

FATİH'te antikacıda düzenlenen operasyonda 100 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da ilçede faaliyet gösteren bir antikacıya operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı arkeolojik dönemlere ait 50 ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait 50 sikke ele geçirildi. İş yerindeki bir kişi gözaltına alındı.

- İstanbul