FATİH'TE ANTİKACIDA 100 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

FATİH'TE ANTİKACIDA 100 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Ali ABLAYİSTANBUL DHAFatih'te antikacıda düzenlenen operasyonda 100 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Ali ABLAYİSTANBUL DHA
Fatih'te antikacıda düzenlenen operasyonda 100 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da ilçede faaliyet gösteren bir antikacıya operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı arkeolojik dönemlere ait 50 ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait 50 sikke ele geçirildi. İş yerindeki bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:43 Kaynak: DHA
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