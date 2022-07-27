FATİH'TEKİ KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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FATİH'TEKİ KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

27.07.2022 23:13
FATİH'TEKİ KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

FATİH'te ara sokaktan çıkan otomobil ile motosikletin çarpıştığı karıştığı kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından, otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya da hayatını kaybetti.

FATİH'te ara sokaktan çıkan otomobil ile motosikletin çarpıştığı karıştığı kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından, otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya da hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün İtfaiye Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na ters istikametten bağlandığı 34 LM 6245 plakalı otomobil, Edirne istikametine seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Burak Sabay yola savrulurken, diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. Motosiklet sürücüsü Burak Sabay, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya da tedavi edildiği hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bu akşam hayatını kaybetti.

- İstanbul

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Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti İstanbul'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti İstanbul'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Motosiklet, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TEKİ KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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