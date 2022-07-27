Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Sürücüsünün İtfaiye Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na ters istikametten bağlandığı 34 LM 6245 plakalı otomobil, Edirne istikametine seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Burak Sabay yola savrulurken, diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. Motosiklet sürücüsü Burak Sabay, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya da tedavi edildiği hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bu akşam hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FATİH'TEKİ KAZA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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