Fatih'te Araç İçinden Teyp Çalan Hırsızlar Yakalandı
21 dakika önce
Fatih'te bir araçtan teyp ve 750 TL para çalan hırsızlar yakalandı.
Fatih
'te bir araçtan teyp ve 750 TL para çalan hırsızlar yakalandı. Farklı tarihlerde 7 farklı otodan hırsızlık yapan şahıslar, teypleri muhafaza eden kişi ile birlikte tutuklanırken hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, 1 Ocak günü Fatih'te N.A isimli erkek şahsın otomobilinin içinden teybi ve 750 TL parası çalındı. N.A isimli şahıs aracına bindiğinde teybini ve parasını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Polis
ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.E (21) ve N.E (20) isimli erkek şahıslar ile çalıntı teypleri muhafaza eden Y.K isimli yaşı küçük şahsı 2 Ocak günü düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.E ve N.E isimli şüpheli şahısların, 1 ve 31 Aralık
tarihleri arasında 7 farklı "otodan hırsızlık"olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şahıs, 4 Ocak günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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