Son Dakika Haberleri: Fatih'te Araç İçinden Teyp Çalan Hırsızlar Yakalandı

Fatih'te Araç İçinden Teyp Çalan Hırsızlar Yakalandı

21 dakika önce

Fatih'te bir araçtan teyp ve 750 TL para çalan hırsızlar yakalandı.

Fatih'te Araç İçinden Teyp Çalan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Fatih'te bir araçtan teyp ve 750 TL para çalan hırsızlar yakalandı. Farklı tarihlerde 7 farklı otodan hırsızlık yapan şahıslar, teypleri muhafaza eden kişi ile birlikte tutuklanırken hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Ocak günü Fatih'te N.A isimli erkek şahsın otomobilinin içinden teybi ve 750 TL parası çalındı. N.A isimli şahıs aracına bindiğinde teybini ve parasını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.E (21) ve N.E (20) isimli erkek şahıslar ile çalıntı teypleri muhafaza eden Y.K isimli yaşı küçük şahsı 2 Ocak günü düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.E ve N.E isimli şüpheli şahısların, 1 ve 31 Aralık tarihleri arasında 7 farklı "otodan hırsızlık"olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs, 4 Ocak günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

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