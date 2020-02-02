Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Fatih'te 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

Fatih'te 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı otodan hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Hacı Hasan Y'yi (59) 25 Ocak'ta Küçük Pazar Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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