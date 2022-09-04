İSTANBUL-FATİH'TE SPOR SALONUNDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE SPOR SALONUNDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

04.09.2022 14:42
İSTANBUL-FATİH'TE SPOR SALONUNDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

FATİH'te aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Jeyhun A.'yı öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

FATİH'te aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Jeyhun A.'yı öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 22.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Azerbaycan uyruklu Zeynal A.(35) ile İadıgar G.(30), spor eğitmeni olan Azerbaycan uyruklu Jeyhun A.(33) ile telefonda tartıştı. Telefon görüşmesinin ardından Zeynal A. ile İadıgar G., Jeyhun A.'nın spor yaptığı spor salona gelerek, Jeyhun A.'ya silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Jeyhun A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynal A. ve İadıgar G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ile 9 boş kovan bulundu.


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Kaynak: DHA

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