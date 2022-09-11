İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni - Son Dakika
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İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni

11.09.2022 18:48
İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni

Fatih'te, arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat eden polis memuru için Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Fatih'te, arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat eden polis memuru için Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Aksaray Metro durağı önünde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında, arkadaşının doldur boşalt yaptığı silahının kaza sonucu patlaması nedeniyle 6 Eylül'de yaralanan polis memuru Kenan Baş, kaldırıldığı hastanede tedavi altındayken bugün vefat etti.

Baş için Küçükçekmece Gasilhanesi bahçesinde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları ve bazı meslektaşları katıldı.

Şehit polis memuru Baş'ın cenazesi tören mangası ile bahçeye getirildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınan polis memurunun cenazesi, araca götürüldü

Cenaze, defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesine gönderildi.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni - Son Dakika
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