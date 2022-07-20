FATİH'TE ASANSÖR KABİNİNDE CESET

FATİH'te bir iş merkezinde, kullanılmayan asansör kabininde erkeğe ait ceset bulundu.

Unkapanı Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinde, saat 12.00 sıralarında bir çalışan, kullanılmayan asansörün içinden koku geldiğini fark etti. Asansörün kapısı açıldığında kabinde ceset görüldü. İş merkezi çalışanları polise haber verdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri asansör kabininin düşmemesi için tedbir alırken, sağlık ekipleri cesedi inceledi. Erkeğe ait ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İş merkezinde çalışan Sıddık Metin, "Asansörden koku geldiğini fark ettik. Büyük ihtimalle yukarı katta kalan tinercilerden biri. Defalarca asansör kapısını kapatmamıza rağmen, söküp götürüyorlardı. Yanan yerde yatıyorlardı. Sahibini de defalarca uyarmıştık." dedi.