Fatih'te asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te asayiş uygulaması - Son Dakika

Fatih'te asayiş uygulaması

6 saat önce

Fatih'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 977 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Fatih'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 977 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 01.00'den sonra ilçede faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerini denetledi.

Denetimlerde adisyon bulundurmamak, bandrolsüz içki, ödeme kaydedici cihaz bulundurmamak, kaçak alkol, TAPDK belgesi bulundurmamak ve hijyen belgeleri eksikliğinden toplam 20 iş yerine idari ceza kesildi.

Uygulama kapsamında ise 977 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Kontrol sonucunda 2 aranan şahıs ve yoklama kaçağı yakalandı.

Fatih'te asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aralık, TAPDK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:51 Kaynak: AA
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