Üye Girişi
Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

01.02.2022 19:56
Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde önceki gün asker uğurlayan gençlerden Emre A. (23), üzerindeki tabancayı çıkararak havaya ateş açtı.

Silah sesini duyan bölgedeki emniyet güçleri, şüpheliye müdahale ederek gözaltına aldı. Tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Emniyete götürülen Emre A'ya, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Şüphelinin havaya ateş açma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500

İstanbul, Silah, Fatih, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:55 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 20:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement