'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar - Son Dakika
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'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar

11.06.2022 10:47

'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar İstanbul Fatih'te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı.

'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı. Yolu kapatan gençler meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı.

Asker uğurlaması, dün akşam Fatih Kocamustafapaşa'da yapıldı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarını askere göndermek için bir araya gelen gençler, otomobil ve motosikletleriyle konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında bazı araçlardan silahla havaya ateş edildi. Yolu araçlarla kesen grup, ellerindeki meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı. Asker uğurlaması nedeniyle trafikte araçlar ilerleyemezken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar
'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar
'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar
'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar
'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar
'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar
'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar

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Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Pes dedirten' asker uğurlaması... Yolu kapatıp ateş açtılar, meşale yakıp havai fişek fırlattılar - Son Dakika
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