FATİH'TE AZERBAYCAN'A DESTEK EYLEMİ - Son Dakika

FATİH'te toplanan bir grup Azerbaycan 'a destek eylemi yaptı

Memur Sen ve Genç Memur Sen üyeleri Azerbaycan ile Ermenistan arasından yaşanan çatışmalarda Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Aksaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Memur Sen İl Başkanı Talat Yavuz ile sendika üyeleri katıldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan grup, sık sık slogan attı. Grup adına basın açıklamasını Genç Memur Sen İl Başkanı İbrahim Aydınlı yaptı. Ermenistan'ın 30 yıl önce Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal ettiğini belirten Aydınlı, "Azerbaycan yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek provokasyonlarına devam etmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ahlaksızca yaptığı saldırıda, meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak en temel görevimizdir" dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup, dağıldı

- İstanbul