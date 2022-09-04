Fatih'te bir kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te bir kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

04.09.2022 15:36
Fatih'te bir kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Fatih'te Azerbaycan uyruklu kişiyi spor salonunda silahla öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te Azerbaycan uyruklu kişiyi spor salonunda silahla öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Eylül'de Şehremini Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Jeyhun A'nın (33) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede Jeyhun A'nın olay günü saat 22.00 sıralarında mahalledeki spor salonuna gittiği, daha sonra yanına gelen 2 şüpheli tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonrası mahallede devriye görevi yapan bekçiler tarafından yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Azerbaycan uyruklu şüpheliler Zeynel A. (35) ve İadıgar G'nin (29), maktulle aralarında alacak meselesi olduğunu, telefonda tartıştıklarını, bunun üzerine Jeyhun A'nın bulunduğu spor salonuna giderek olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 tabanca, 4 mermi çekirdeği ve 9 boş kovan ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Eylül, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te bir kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te bir kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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