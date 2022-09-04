Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Azerbaycan uyruklu şüpheliler Zeynel A. (35) ve İadıgar G'nin (29), maktulle aralarında alacak meselesi olduğunu, telefonda tartıştıklarını, bunun üzerine Jeyhun A'nın bulunduğu spor salonuna giderek olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Yapılan incelemede Jeyhun A'nın olay günü saat 22.00 sıralarında mahalledeki spor salonuna gittiği, daha sonra yanına gelen 2 şüpheli tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Eylül, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te bir kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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