Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı

08.06.2022 15:32

Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdıİSTANBUL İstanbul Fatih'te bir kişi, kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı.

Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı

İSTANBUL İstanbul Fatih'te bir kişi, kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı. Bölgede bulunan sivil polis ekipleri olaya müdahale ederek silahlı kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Yusufpaşa Millet Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bünyamin A., ailevi nedenlerle kavgalı olduğu babası Turan A.'nın işyerine geldi. Belindeki tabancayı çıkartan zanlı, babasına bağırarak işyerinin kapısına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan polis ekipleri anında olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Şüpheli Bünyamin A., silahıyla birlikte emniyete götürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Ailevi sıkıntıları varmış"

Silah seslerini duyduğunu ifade eden esnaf Doğan Durgut, "Çıktım, baktım. Biri orada durmuş, kapıya silahı doğrultmuştu. Herhalde iki şarjör sıktı. Polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorunları varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Polisler de yakınmış. Hemen müdahale etmişler. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım. Bizim bildiğimiz kadarıyla ailevi sıkıntıları varmış. Yaralı yok. Sadece kapıya sıktı" dedi.

Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı
Kavga ettiği babasının işyerine kurşun yağdırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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